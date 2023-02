Ministerstwo kłamało? Polityk unikał jednoznacznej odpowiedzi

To Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego, określane jako "lex Kaczyński". - Bzdurą jest nazywanie tego "lex Kaczyński". Świadczą o tym dokumenty - komentował w programie "Tłit" wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Polityk Solidarnej Polski tłumaczył, że projekt został zgłoszony we wrześniu, a wyrok w sprawie między Jarosławem Kaczyńskim a Radosławem Sikorskim zapadł w grudniu. Patryk Słowik z Wirtualnej Polski zarzucił Ministerstwu Sprawiedliwości kłamstwo zwracając uwagę, że przepis, którego beneficjentem byłby Jarosław Kaczyński, trafił do projektu w styczniu. - Mogę odpowiedzieć na ten konkret, że prace legislacyjne nie są łatwe. W ramach prac legislacyjnych przy każdym projekcie są poprawki proponowane przez Rządowe Centrum Legislacji. Ten przepis został przygotowany we wrześniu i to jest konkret. Wyrok zapadł w grudniu. Proces legislacyjny trwał - dodał wiceminister.