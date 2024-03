Kim wezwał do przygotowań. Korea Północna szykuje się na wojnę

Przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, zarządził intensyfikację przygotowań do prowadzenia działań wojennych. To reakcja na na doroczne manewry wojskowe przeprowadzone przez Stany Zjednoczone i Koreę Południową, które Pjongjang uważa za prowokację i przygotowania do inwazji na terytorium Korei Północnej.