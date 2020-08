Kim jest Margot? Aktywistka LGBT przebywa w więzieniu

Kim jest Margot? Transseksualna aktywistka LGBT z kolektywu "Stop Bzdurom" została aresztowana 7 sierpnia. Margot, czyli Małgorzata Sz., a inaczej Michał Sz. to jedna z osób, które początkiem sierpnia 2020 zawiesiły tęczowe flagi na warszawskich pomnikach. Jednak nie za to trafiła do więzienia.

Margot aresztowana. Kim jest działaczka LGBT? (zdjęcie poglądowe) (PAP, Radek Pietruszka)