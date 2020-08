Margot aresztowana. Zagraniczne media: Protesty przeciwko zatrzymaniom i homofobii w Polsce

Do działań policji podczas zatrzymań w piątek na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odnosi się m.in. "The New York Times".

"Policja podała na Twitterze, że podczas zatrzymania działaczki tłum utrudniał działania policjantów. A interwencje są podejmowane wobec najbardziej agresywnych ludzi. Policja nie ma tolerancji dla łamania prawa" - pisze "The New York Times".

"Warszawska grupa Kampania Przeciw Homofobii twierdziła, że ​​aresztowanie w piątek było motywowane politycznie" - relacjonuje "The New York Times". Dziennik zaznacza, że protesty to konsekwencja narastających w Polsce napięć między zwolennikami większej tolerancji i ochrony praw dla gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych a konserwatywnym rządem, który potępia ruch na rzecz praw LGBT i "przedstawia go jako zagrożenie".