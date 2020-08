Protesty po zatrzymaniu Margot. Demonstracje w całej Polsce

O protestach poinformowano na profilu Koalicji Antyfaszystowskiej na Facebooku. Demonstracje miały odbyć się m. in. w Bydgoszczy, Rzeszowie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu.

Protesty po zatrzymaniu Margot. We Wrocławiu pojawiła się policja

- Podszedł do nas policjant i powiedział, że mamy się rozejść, bo w przeciwnym razie zostaniemy wylegitymowani. Oczywiście nie posłuchaliśmy go i po jakimś czasie wróciło już 5 policjantów. Spisali nasze dane i zostaliśmy wezwani na przesłuchanie - relacjonował.

- Mamy takie dwa hasła. Jedno z nich to "solidarni z Margot", a drugie to "wszystkich nas nie złapiecie". Chcemy pokazać, że jest nas naprawdę dużo i że chcemy być traktowani jak ludzie. Móc wziąć ślub z partnerem, czy trzymać go za rękę na ulicy - tłumaczył.