Zatrzymanie Margot. Małgorzata Trzaskowska o zajściach w Warszawie

Małgorzata Trzaskowska zaczęła swój wpis od wyrazu ubolewania, że w Polsce wciąż są ludzie domagający się poszanowania ich podstawowych praw. "Moi drodzy, mamy rok 2020, a Polki i Polacy muszą się upominać o podstawowe prawa do godności i życia w poczuciu bezpieczeństwa" - napisała.

W jej ocenie reakcja władz państwowych i policji była nieadekwatna do zaistniałej sytuacji. "Obserwowałam to, co wydarzyło się w Warszawie, i nie rozumiem tej agresji i wrogości, z którą władza atakuje młodych ludzi" - stwierdziła.