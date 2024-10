Taki był plan? Kulisy orędzia Dudy w Sejmie

- Jeśli prezydent ma dowody na agenturalność, to niech je przedstawi. Ci ludzie mają dostępy do tajemnicy państwowej, a prezydentowi kończy się za 293 dni immunitet. Oni mogą mieć wobec niego roszczenia za takie wypowiedzi - odpowiadał w Sejmie minister Radosław Sikorski. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, obaj politycy widzieli się i rozmawiali ze sobą dzień wcześniej, we wtorek na meczu na Stadionie Narodowym Polska-Chorwacja.