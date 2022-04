Kijów uderza w szefa austriackiej dyplomacji. "Wojna to dla was za mało"

Słowa Alexandra Schallenberga wywołały poruszenie w Ukrainie. Austriak negatywnie ocenił pomysł przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. "Wygląda na to, że obecna wojna, ofiary i zniszczenia to dla nich (przyp.red. Austrii) za mało" - przekazał agencji Ukrinform rzecznik ukraińskiego MSZ.