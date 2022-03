"FAZ": Wiedeń nie chce Zełenskiego

We Wiedniu padła propozycja zaproszenia prezydenta Ukrainy, który miałby przemówić w austriackim parlamencie. Prawicowa partia FPÖ stanowczo jednak odmawia, czemu przyklaskują pozostałe ugrupowania, ciesząc się z tego, że to nie one przyjmują z tego powodu krytykę - donosi niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".