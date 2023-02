Kiedy wypada tłusty czwartek? Nadchodzi koniec karnawału

Tłusty czwartek na świecie

Zakończenie postu w huczny i obfity sposób, celebrowany jest w wielu krajach na świecie. Święto podobne do polskiego, jest obchodzone w dużej części Niemiec. Podczas Weiberfastnacht również spożywane są nadziewane, słodkie pączki. We Francji, w ostatnich dniach karnawału świętowany jest natomiast Mardi Gras, który wypada we wtorek poprzedzający Środę Popielcową. We wtorek świętują także Brytyjczycy. Obchodzony na Wyspach Pancake Day, wiąże się z tradycją spożywania naleśników ze słodkimi dodatkami. W niedzielę poprzedzającą Środę Popielcową świętują natomiast Norwedzy. W czasie Fastelavnssøndag zjadane są słodkie przekąski.