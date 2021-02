Ile pączków zjadają Polacy w Tłusty Czwartek?

Tłusty Czwartek wypada 11 lutego 2021 roku. To dzień rozpoczynający ostatki, które z kolei kończą okres karnawału. Tuż po nich następuje bowiem Wielki Post.

Polacy zjadają średnio około 2,5 pączka w Tłusty Czwartek. Oczywiście są pewnie i tacy, którzy nie zjedzą żadnego, ale za to wielu podciągnie znacznie statystyki . Nie da się ukryć, w tym szczególnym dniu pączki smakują wyjątkowo i kuszą każdego.

Ile pączków można zjeść w Tłusty Czwartek?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. To, ile pączków można zjeść w Tłusty Czwartek, zależy przede wszystkim od stanu zdrowia. Nie da się ukryć, że pączki to bardzo tłusta i kaloryczna przekąska, w związku z tym przy niektórych schorzeniach mogą być zakazane.