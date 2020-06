Kiedy wybory prezydenckie? Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła nową datę

- Epidemia koronawirusa wszystko zmieniła. Kampania w Polsce trwała, ale musiała przenieść się do mediów społecznościowych. Wybory 10 maja powinny się odbyć - mówiła Witek na konferencji w Sejmie, nawiązując do pierwszego ustalonego terminu tegorocznych wyborów.

- Opozycja, kierując się partyjnym interesem, to prawo w maju Polakom odebrała - stwierdziła marszałek Sejmu. - To przecież pan Borys Budka mówił, że 10 maja wyborów nie będzie. Rzeczywiście, głównie PO, pracowała nie nad ustawami dotyczącymi kryzysu wywołanego pandemią, ale nad tym, jak to zrobić, by wybory nie odbyły się 10 maja - ocenia w trakcie konferencji Witek. - Namawiano mnie, żebym złamała prawo, żebym po prostu zmieniła sobie datę wyborów - dodaje.

- To wszystko to był czas, gdy dramatycznie spadały sondażowe wyniki Kidawy-Błońskiej, wówczas kandydatki PO - mówiła Witek. - Nas w tym czasie oskarżało się o graniem życiem wyborców, mówiono o " krwi na rękach" - dodaje.

- Destabilizacja, chaos, awantury - to trwa ciągle ze strony opozycji. Dzisiaj marszałek Senatu Grodzki mówi, że kandydat opozycji wygrywający wybory prezydenckie, to możliwe wcześniejsze wybory. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że opozycja chwyta się wszelkich możliwości, by przejąć władzę, gdy nie może tego zrobić poparciem Polaków w wyborach. Słowa Grodzkiego oznaczają, że wygrana opozycji oznacza brak współpracy z rządem - oceniła Witek.