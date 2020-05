Jarosław Gowin o to, kiedy odbędą się wybory prezydenckie, pytany był w poniedziałek rano w TOK FM. Stwierdził, że wszystko zależy od decyzji marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz od tempa prac parlamentarnych nad nowym Kodeksem wyborczym. Jeśli Senat tym razem nie wykorzystywałby całego 30-dniowego terminu, który mu przysługuje na rozpatrzenie projektów poselskich, to wówczas 28 czerwca jest realny - stwierdził prezes Porozumienia.

- Wybory z pewnością odbędą się na przełomie czerwca i lipca. 28 czerwca, 5 czy 12 lipca? Uważam, że do 5 lipca uda się wszystko przygotować - powiedział Gowin.

Były premier pytany był również o to, czy minister zdrowia Łukasz Szumowski zmieni rekomendację ws. niebezpieczeństwa dla głosujących w lokalach wyborczych? - Trzeba pytać ministra (...). Osobiście nie konsultowałem planów ws. wyborów z ministrem, ale sądzę, że jest informowany o nich - powiedział Jarosław Gowin w TOK FM.

Kiedy wybory 2020? Jarosław Gowin o "głosowaniu hybrydowym"

- Nie wiem, kiedy marszałek Sejmu ogłosi nową datę, ale nie sądzę, żeby stało się to w poniedziałek - powiedział, zaznaczając, że wcześniej potrzeba czasu na dyskusje między politykami.

Wybory 2020. Jarosław Gowin: wprowadzenie stanu klęski żywiołowej to już sprawa przebrzmiała

Pytany o żądania opozycji ws. wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, lider Porozumienia stwierdził, iż "przeważyła opcja, że takie rozwiązanie wprowadzałoby zły przykład na przyszłość". - Co do klęski żywiołowej nie zmieniam zdania, ale to już sprawa przebrzmiała - mówił Gowin.