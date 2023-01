Kiedy spadnie śnieg? Zima wróci do Polski już niebawem

Jak informują eksperci z serwisu fanipogody.pl, wraz z opadami śniegu do Polski wkroczą masy chłodnego powietrza. "Na południu, okresami wschodzie i zachodzie oraz gdzieniegdzie na północy, jak i też w centrum możliwe są czasem wartości na minusie przez całą dobę, ale nie będzie to mróz tęgi. Na ogół jednak temperatura często przechodzić ma przez 0°C, natomiast nocami spadać do wartości ujemnych. Największe spadki temperatury modele europejskie i amerykańskie prognozują w trzeciej dekadzie stycznia na południu Polski". Temperatura lokalnie może spaść nawet do -16 stopni Celsjusza.