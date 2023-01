Idzie drastyczna zmiana w pogodzie. Jednoznaczna prognoza

W czwartek we wschodniej połowie kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu - spaść może do 18 centymetrów. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, do 3 na wschodzie kraju i 4 stopni nad morzem. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków zachodnich.