Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Pytania o zdalne nauczanie od 18 maja. "Nowa porcja chaosu"

- Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zaproponują również formę zajęć edukacyjnych, a w pozostałych godzinach pozostali nauczyciele zaopiekują się tymi dziećmi, żeby rodzice mogli wrócić do pracy - powiedział podczas konferencji prasowej szef MEN Dariusz Piontkowski, nie odnosząc się do czasu pracy nauczycieli.

Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Pytania o zdalne nauczanie

- Nie ma takiej możliwości, żeby nauczycieli pracujący stacjonarnie, chociażby w świetlicy, prowadził jeszcze zdalne nauczanie. Jednak to dyrektor będzie ostatecznie decydował o organizacji pracy w swojej placówce - podobnie jak wcześniej podczas pandemii - mówi Wirtualnej Polsce Grażyna Hołyś-Warmuz, rzeczniczka prasowa Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego

- Możliwe będą również konsultacje z nauczycielami maturzystów i uczniów klas 8. Od 1 czerwca umożliwimy to wszystkim uczniom - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Zmiany od 18 maja. 3. etap w edukacji

Szef rządu zaznaczył, że "to rodzice, w przypadku dzieci i młodszej młodzieży decydują o tym, czy dziecko będzie posłane do szkoły". - Podtrzymujemy dalej zasiłek opiekuńczy , żeby była możliwość wyboru - mówił Morawiecki podczas ogłaszania zasad trzeciego, przedostatniego etapu znoszenia ograniczeń.

Rząd otwiera również szkolne schroniska młodzieżowe. - To też szansa, żeby uczniowie w niewielkich grupach wrócili do domów kultury do zajęć artystycznych - mówił Dariusz Piontkowski.

