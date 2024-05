Kiedy CPK? Lasek podał możliwą datę

Maciej Lasek był w piątek gościem programu "Graffiti" emitowanego na antenie telewizji Polsat News. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powtórzył, to co mówił w czwartek podczas obrad Sejmu, gdzie potwierdził, że wcześniej zapowiadane terminy powstania CPK są nierealne.