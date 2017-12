KE uruchomiła artykuł 7 wobec Polski. Jacek Saryusz-Wolski: atak zamówiła opozycja i Donald Tusk

"Opcja atomowa" wobec Polski uruchomiona. To pierwsze w historii UE zastosowanie takiej procedury wobec kraju członkowskiego. Działania KE krytykuje Jacek Saryusz-Wolski, który mówi wprost o tym, jak opozycja donosiła, żebrała, a potem użyła szefa Rady Europejskiej. Polityk zapowiada: musimy zdjąć rękawice i kontratakować.



Jak twierdzi Jacek Saryusz-Wolski to wina opozycji. "To ona tę akcję wymusiła. Donosili, błagali, żebrali, nadzorowali. Użyli też Tuska. Działali jak współczesna targowica. Musimy zdjąć rękawice i kontratakować" - twierdzi w wywiadzie dla tygodnika "Sieci". Poseł do Parlamentu Europejskiego przytacza także fragment listu, który wysłał do komisarza Timmermansa.