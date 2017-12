ABE - nowe "siły specjalne" Jana Szyszko. Będą mogli strzelać do ludzi i zwierząt

Ministerstwo Środowiska powoła "zieloną policję", która będzie miała specjalne uprawnienia. Agencja Bezpieczeństwa Ekologicznego dostanie broń oraz drony z kamerami. Mało tego, dostaną prawo do wejścia bez zapowiedzi do domów i firm. Na celowniku znajdą się głównie niepokorni samorządowcy.

Właśnie pojawił się projekt ustawy o specgrupie do zwalczania przestępstw ekologicznych - podała "Gazeta Wyborcza". Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powoła Agencję Bezpieczeństwa Ekologicznego (ABE).

Nowa formacja dostanie bardzo duże uprawnienia

Funkcjonariusze będą podlegali ministrowi Janowi Szyszce. Dostaną broń palną i będą mogli jej użyć przeciwko ludziom oraz zwierzętom. Do ich dyspozycji będą drony. Ale użyją ich tylko w przypadku podejrzeń, że ktoś szkodzi środowisku. Oprócz tego, dostaną prawo wejścia bez zapowiedzi do zakładów i prywatnych domów.

Będzie im wolno rekwirować dokumenty firm, zatrzymywać i rewidować samochody, wstrzymać pracę fabryk albo oddanie budynków do użytku.

- Wyobraźmy sobie, że minister pośle służby z ostrą bronią do ekologów broniących Puszczy Białowieskiej. Już teraz dochodzi tam do zatargów między strażą leśną a ekologami. Kilka tygodni temu policjanci naszli ich w mieszkaniach. A kiedy w stresującej sytuacji znajdzie się broń palna, może dojść do tragedii - powiedział "Gazecie Wyborczej" Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.