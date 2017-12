Ministerstwo Środowiska odpowiada na informację o powołaniu Agencji Bezpieczeństwa Ekologicznego

Ministerstwo Środowiska ma powołać "zieloną policję", która będzie miała specjalne uprawnienia. Jej funkcjonariusze m.in. dostaną do ręki broń palną i będą mogli wejść do prywatnego domu - alarmowała "Gazeta Wyborcza". To tak zwana Agencja Bezpieczeństwa Ekologicznego. Resort Jana Szyszko tłumaczy, że owszem, taka formacja powstanie, ale jej celem będzie po prostu walka z "szarą strefą" i nie należy szukać w tym sensacji.

Jan Szyszko dementuje informacje "GW" (East News, Fot: Stefan Maszewski/Reporter)

Właśnie pojawił się projekt ustawy o specgrupie do zwalczania przestępstw ekologicznych - podała "Gazeta Wyborcza". Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ma powołać Agencję Bezpieczeństwa Ekologicznego (ABE).

Według "Gazety Wyborczej" funkcjonariusze będą podlegali ministrowi Janowi Szyszce. Dostaną broń palną i będą mogli jej użyć przeciwko ludziom oraz zwierzętom. Do ich dyspozycji będą drony. Ale użyją ich tylko w przypadku podejrzeń, że ktoś szkodzi środowisku. Oprócz tego, dostaną prawo wejścia bez zapowiedzi do zakładów i prywatnych domów. Będzie im wolno rekwirować dokumenty firm, zatrzymywać i rewidować samochody, wstrzymać pracę fabryk albo oddanie budynków do użytku.

Agencja jednak powstanie. Chodzi o walkę z szarą strefą

Ministerstwo Środowiska już odpowiedziało na artykuł o powołaniu Agencji Bezpieczeństwa Ekologicznego. Zwróciło uwagę, że gazeta po raz kolejny podaje niesprawdzone i nieprawdziwe informacje. Odesłało do sprostowania z 14 listopada, w którym resort tłumaczy, że nie "pracuje obecnie nad projektem ustawy o Państwowej Agencji Ochrony Środowiska".

Potem wyjaśnia, które informacje są "absurdalne i całkowicie niezgodne z prawdą". Chodzi o zdania: "zieloni policjanci" podlegli ministrowi Janowi Szyszce będą mogli użyć broni palnej przeciwko ludziom", "minister pośle służby z ostrą bronią do ekologów broniących Puszczy Białowieskiej" czy "przez całą dobę będą mieli prawo wejść do prywatnych domów".

