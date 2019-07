Katowice: wstrząs w kopalni Staszic. Trzech górników nie żyje

Silny wstrząs w katowickiej kopalni węgla kamiennego Murcki-Staszic. W jego rejonie znajdowało się 9 górników. Niestety, trzech z nich nie żyje.

Do wstrząsu doszło ok. godziny 14 w pokładzie 510, w rejonie wyrobiska chodnikowego, które było właśnie drążone. Pod ziemią, w zagrożonym rejonie, było wówczas dziewięciu górników - informuje portal dziennikzachodni.pl

Siedmiu pozostałych górników jest rannych. Sześciu z nich trafiło już do szpitali. Na razie nie ma informacji, jakiego typu obrażenia odnieśli. Jednego z nich sprzed kopalni zabrał do szpitala śmigłowiec LPR - relacjonuje reporter portalu dziennikzachodni.pl.

Nie potwierdziła się wcześniejsza informacja rzecznika kopalni o wydobyciu na powierzchnię siedmiu górników. Okazało się, że było ich tylko sześciu. Siódmy, nieprzytomny, był w drodze na powierzchnię. Przygniotła go jedna z maszyn górniczych i ratownicy przed ponad pół godziny walczyli o to, by go spod niej wydostać. Niestety, przed godziną 19 okazało się, że on również zmarł.