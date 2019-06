Wypadek w kopalni. Górnik jest wydobywany na powierzchnię

W piątek po południu doszło do wypadku w kopalni Polkowice-Sieroszowice (woj. dolnośląskie). Podczas pracy obrywaka (maszyny do obrywania skał) doszło do posypania się odłamków skalnych na maszynę, w której przebywał operator. Na szczęście nic mu się nie stało.

Kopalnia Miedzi Polkowice Sieroszowice (woj. dolnośląskie) (East News, Fot: Albin Marciniak)

- W trakcie prac maszyny obrywającej skały doszło do posypania się skał na maszynę. W środku był operator. Ratownicy przez cały czas mieli z nim kontakt, widzieli go, kwestią było tylko odkopanie maszyny - powiedziała portalowi polkowicenaszemiasto.pl Anna Osadczuk z departamentu komunikacji KGHM.

Tuż przed godziną 16 KGHM potwierdził infomrację, że górnik jest bezpieczny. Akcja ratunkowa się zakończyła, ratownicy wyciągają mężczyznę na powierzchnię.

Źródło: polkowicenaszemiasto.pl