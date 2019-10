Katowice – lokale wyborcze. Do której otwarte? Jak głosować w wybory 2019?

Do której są czynne lokale wyborcze? Gdzie mogę zagłosować? Jak głosować, żeby głos był ważny? To tylko kilka pytań, które tuż przed wyborami 2019 zadają sobie wyborcy. Próbujemy znaleźć odpowiedzi na wszystkie z nich.

Godziny otwarcia lokali wyborczych w całym kraju są takie same. Początek głosowania nastąpi o godzinie 7 rano, a głosować będzie można do godziny 21. W wyjątkowych sytuacjach PKW może zarządzić przedłużenie głosowania, a tym samym wydłużyć ciszę wyborczą .

Jak znaleźć swój lokal wyborczy – to kolejne ważne pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć. Znalezienie właściwego lokalu wyborczego jest ważne, ponieważ głos można oddać tylko w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zameldowania. Wyjątkiem są osoby, które zmieniły rejestr wyborców, dopisały się do spisu wyborców lub posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wybory 2019. Jak głosować, żeby oddać ważny głos?

Jak wygląda głosowania? W dniu wyborów należy udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Żeby odebrać karty do głosowania konieczne będzie przedstawienie dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna). Na każdej karcie do głosowania trzeba postawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata. Podczas wyborów parlamentarnych głosujemy na jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu. Wypełnione karty należy wrzucić do urny wyborczej ustawionej w lokalu.