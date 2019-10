Wybory parlamentarne 2019. Gdzie i jak głosować? Podajemy ważne informacje

Wybory parlamentarne 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Już w niedzielę 13 października Sprawdź, jak głosować i co warto wiedzieć o nadchodzących wyborach. W artykule podajemy ważne informacje.

Wybory parlamentarne 2019. Gdzie i jak głosować? Podajemy ważne informacje (iStock.com)

Wybory parlamentarne 2019 – jak głosować?

Procedura głosowania podczas niedzielnych wyborów nie jest skomplikowana. 13 października należy stawić się w lokalu wyborczym odpowiadającemu naszemu miejscowi zameldowania (placówki będą otwarte od godziny 7 rano do 21 wieczorem). Na miejscu zostanie zweryfikowana nasza tożsamość, dlatego należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Może być to zarówno dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, jak i legitymacja studencka. Po okazaniu dokumentu będziemy mogli odebrać kartę do głosowania. Aby prawidłowo oddać głos, należy wstawić znak „X” w kratce tuż obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu oraz jednego kandydata do Senatu. Wybory 2019 – głosowanie poza miejscem zameldowania

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać poza miejscem zameldowania, również mogą wziąć udział w wyborach. Termin ubiegania o zaświadczenie o prawie do głosowania minął 11 października. Dokumenty były wystawiane przez urząd gminy lub miasta odpowiedni dla naszego miejsca zameldowania. Po złożeniu dokumentów zaświadczenia były wydawane od ręki. Urząd miasta wystawiał jednak tylko jeden egzemplarz tego dokumentu, co oznacza, że osoby, które go zgubią, nie otrzymają już duplikatu.