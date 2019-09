Wybory do Sejmu i Senatu 2019. Sprawdź, jak głosować i zapoznaj się z istotnymi informacjami dotyczącymi wyborów parlamentarnych

Wybory parlamentarne 2019 już w niedzielę, 13 października. Podpowiadamy, jak głosować, jakie dokumenty należy ze sobą zabrać i o czym powinni pamiętać wyborcy.

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Wybory do Parlamentu 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Na początku sierpnia prezydent Andrzej Duda na ich datę wyznaczył niedzielę, 13 października. Wiadomo, że wyborach senatorów będziemy wybierać w 100 okręgach wyborczych, a posłów w 41. W październikowych wyborach wystartuje 88 komitetów, których rejestracja w Państwowej Komisji Wyborczej zakończyła się 26 sierpnia 2019 (ich dokładny wykaz znajduje się na oficjalnej stronie PKW). Chociaż rejestry wyborcze są utworzone na podstawie miejsca zamieszkania wyborców, głosować można również spoza miejsca zameldowania. Aby to uczynić, należy złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców w urzędzie gminy przypisanej do aktualnego miejsca zamieszkaniu. Dokument powinien zawierać, numer PESEL, imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, adres zameldowania oraz adres, pod którym przebywa wyborca.