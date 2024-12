Katecheci piszą do Nowackiej. "Dlaczego nie dotrzymała Pani słowa"

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wystosowało list otwarty do minister edukacji Barbary Nowackiej, wyrażając swoje zaniepokojenie zmianami wprowadzanymi w nauczaniu religii w polskich szkołach.

Stowarzyszenie krytykuje także ograniczenie liczby godzin religii do jednej tygodniowo od września 2025 roku. Zdaniem nauczycieli, zmiana ta doprowadzi do zmniejszenia etatów, co może dotknąć ponad dziewięć tysięcy katechetów.