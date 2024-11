Będzie WF po nowemu. Nowacka potwierdza

- Młodzież niestety ćwiczy coraz mniej, rusza się coraz mniej, coraz mniej ma kompetencji ruchowych, na których nam bardzo zależy. Zależy nam, by polska młodzież była zdrowa, żeby się ruszała, żeby miała jak największą sprawność fizyczną - mówiła Barbara Nowacka we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z ministrem sportu Sławomirem Nitrasem.

Ministra edukacji wskazała, że jeśli młoda osoba nie wynosi z domu przyzwyczajeń do ruchu, do sportu, to szkoła może to poprawić. - Szkoła może być jednym z tych miejsc, gdzie młodzież może zakochać się w sporcie, może nie tylko nauczyć się, jak się ruszać, ale i to zwyczajnie polubić - zaznaczyła.

Jak przekazała Nowacka, ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, do zespołu, który ma przygotować podstawę programową z WF zaprosiła "ekspertów i ekspertki, ludzi z bardzo bogatym doświadczeniem, a przede wszystkim nauczycieli i nauczycielki praktyków". Podała, że w tej grupie są nauczyciele z różnych typów szkół. Dodała, że chce, by zespół opracował nie tylko podstawę programową, ale także rekomendacje.

"Doprowadzę do tego, by te lekcje były jak najfajniejsze"

Nowacka poinformowała również, że chce, by podstawa programowa z WF była powiązana z podstawą programową nowego przedmiotu - edukacja zdrowotna. - Nie widzę powodu, by podstawa programowa z WF nadal zawierała bardzo dużo teoretycznych wskazań, a nie była nastawiona na to, na czym najbardziej mi zależy, czyli na rozwijaniu praktycznych umiejętności. Dlatego powiążemy edukację zdrowotną z wychowaniem fizycznym. Doprowadzę do tego, by te lekcje były jak najfajniejsze - powiedziała. Zaznaczyła, że zależy jej na tym, by poprawić naukę WF od najmłodszych klas.

W rozporządzeniu ministra edukacji w sprawie podstawy programowej (nazywane potocznie podstawą programową) opisane jest to, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym (każdy przedmiot jest opisany osobno). Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści w niej zawartych.

Nitras: Znaczenie WF w szkole musi się zmienić

Podczas wspólnej konferencji z ministrą edukacji głos zabrał też minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, który podkreślił, że "znaczenie wychowania fizycznego w szkole musi się zmienić". Jak tłumaczył, również samo postrzeganie wychowania fizycznego i zdobywanie kompetencji ruchowych, które nie są mniej ważne niż wiedza i kompetencje w innych obszarach, musi nabrać innego znaczenia.

Odnosząc się do badań aktywności ruchowej wśród uczniów, które były przeprowadzone wiosną 2024 r., przekazał, że już teraz będzie zmieniał się profil tych badań. - Nie chcemy, żeby one były przede wszystkim badaniami, które szukają mistrzów. Chcemy, żeby to były badania, które badają kompetencje ruchowe wszystkich dzieci, wszystkich uczniów - powiedział. Ma to być przydatne w określeniu, jakie są problemy i wyzwania w tym obszarze.