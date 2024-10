"Koniec tabu". Są szczegóły projektu Nowackiej

Już w szkole podstawowej, uczniowie mają zrozumieć, co to jest popęd seksualny i jakie jest jego źródło i rozmawiać o tym, co oznacza dojrzewanie płciowe i jak się do tych zmian przygotować. Jak czytamy, będą rozważali kwestie inicjacji seksualnej i tego, na jakim etapie życia jest ona bezpieczna i sensowna.