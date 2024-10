"Kłamstwo na każdej stronie". Znany profesor pozywa Nowacką

- Przypomnijcie sobie, taki przedmiot wprowadzili do szkół: Historia i Teraźniejszość. Tam kłamstwo było na każdej stronie podręcznika. Oni tam uczyli, jak kłamać i manipulować. A co my robimy? My, zapewniając to bezpieczeństwo, wprowadzamy edukację obywatelską, żeby młodzi nauczyli się ze sobą spierać, debatować - mówiła Nowacka, podkreślając, że na tym polega "sól demokracji".