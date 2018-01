Katastrofa MiG-29. Zawinił pilot?

Po katastrofie samolotu MiG-29 z bazy w Mińsku Mazowieckim, zawieszono loty wszystkich samolotów tego typu należących do polskiej armii. Na początku stycznia loty jednak wznowiono. Zdaniem byłego inspektora sił powietrznych gen. Tomasza Drewniaka, może to świadczyć o tym, że przyczyna katastrofy był błąd pilota.

- 90 procent zdarzeń lotniczych jest błędem ludzkim - powiedział w rozmowie z Radiem ZET były inspektor sił powietrznych gen. Tomasz Drewniak. - Z mojego doświadczenia, jeśli po tak krótkim czasie samoloty MIG wróciły do służby, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że nie dotyczyło to awarii samolotu czy jakiegoś systemowego błędu w samolocie - stwierdził.

Generał Drewniak zachwalał w rozmowie z Joanna Komolką w Radiu ZET skład komisji do badania tego wypadku. - To są ludzie, którzy wiedzą, co robią - mówi m.in. o byłym dowódcy bazy z Mińska Mazowieckiego i pilocie MIG-29. - Myślę, że z ogromną, fachową wiedzą zbadają sprawę i będziemy wiedzieli, co tam się wydarzyło - dodał.