Katastrofa ekologiczna w Odrze. Media: Polska zawiodła, Niemcy odstawiły fuszerkę

Redakcja zwraca uwagę, że obie strony zarzucają sobie zaniechania w podejściu do katastrofy ekologicznej. Niemiecka strona zarzuca Polsce, że dopiero 11 sierpnia oficjalnie poinformowała Niemcy o sytuacji i to dopiero po tym, jak Brandenburgia zawiadomiła Polskę o pojawieniu się śniętych ryb. Międzynarodowa umowa zobowiązuje do informowania o takich przypadkach. Pomimo tego, "łańcuch informacyjny" tygodniami, prawdopodobnie od 14 lipca, nie zadziałał – czytamy w "FAZ". Minister ochrony środowiska Brandenburgii Axel Vogel zarzucił Polsce niedrożną politykę informacyjną. Wymiana informacji była do niedawna "uliczką jednokierunkową" – powiedział polityk Zielonych.