Katarzyna Piekarska musi oddać swoje psy. Polityk SLD apeluje o pomoc w tabloidzie

Polityk SLD Katarzyna Piekarska słynie z tego, że przygarnia wszystkie zwierzaki, które potrzebują nowego domu. Teraz jednak musi je oddać. – Nie chcę, by trafiły do schroniska, dlatego szukam ludzi, którzy stworzą im dom – mówi Piekarska w "Fakcie".

Wszystko zaczęło się, gdy do domu znanej polityczki przywieziono brzemienną suczkę porzuconą w lesie. O dom dla zwierzaka poprosiła Piekarską fundacja Animals .

Burza wokół Joanny Scheuring-Wielgus

Trzy tygodnie temu media obiegła informacja, że Joanna Scheuring-Wielgus , która angażuje się w walkę o dobro zwierząt, pod koniec 2016 roku sama oddała swoje dwa psy do schroniska.

Kandydatka Wiosny w wyborach do europarlamentu napisała wówczas na Facebooku: "Zamiast przywiązać do drzewa, uśpić lub zostawić na autostradzie - co niestety się zdarza - znalazłam moim ukochanym psiakom Czarnej i Mambie dom w dobrym schronisku dla zwierząt".