Katarzyna Piekarska zapowiada współpracę z Biedroniem. "Rozmowy czas zacząć"

Wieloletnia radna sejmiku mazowieckiego z ramienia SLD Katarzyna Piekarska umieściła w sieci enigmatyczny wpis. Wynika z niego, że po przegranych wyborach chce zacząć współpracę z Robertem Biedroniem.

Wieloletnia radna sejmiku mazowieckiego przegrała w ostatnich wyborach. "Dziękuję za głosy oddane na mnie. Otrzymałam 27 910 głosów, co daje 9,21 proc. w skali okręgu. W kolejności to 15 wynik, jeśli chodzi o wszystkie oddane głosy na kadydatów na radnych na Mazowszu. Niestety nie udało się zdobyć mandatu" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.