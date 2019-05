Czarzasty wbija szpilkę Biedroniowi. "13 kandydatów SLD też zdobyło 6 proc."

Chociaż wybory do Europarlamentu zakończyły się porażką Koalicji Europejskiej, Sojusz Lewicy Demokratycznej nie ma powodów do narzekań. Jak podkreśla przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, kandydaci jego ugrupowania uzyskali podobny wynik, co politycy uznawanej za jednego z wygranych głosowania Wiosny.

- Dla mnie najważniejszą sprawą jest to, że 13 kandydatów SLD wzięło 6 proc. w skali kraju. Tyle samo, co Wiosna na całą swoją listę. Daliśmy te 16 proc. wszystkich głosów Koalicji Europejskiej. (...) To, co ja mogłem dać Koalicji Europejskiej - wypełniłem w 100 procentach - powiedział na antenie Polsat News.

Przewodniczący SLD zaznaczył, że 7 punktów procentowych, które dzielą PiS i KE są "do odrobienia" w jesiennych wyborach do krajowego parlamentu. - Przedstawimy program na wybory parlamentarne, bo w tej chwili trzeba do niego usiąść. Te 7 proc. nie dość, że zniwelujemy, to weźmiemy po prostu zwycięstwo. Jestem tego pewny. Jeżeli ktoś nie jest tego pewien, niech idzie swoją drogą - zaapelował do członków Koalicji.

Koniec "pierdzielenia bzdur"

Wczoraj b. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz mówił, że politycy KE powinni "przestać się mazać i wziąc się do roboty". Dziś w podobnym tonie wypowiedział się Czarzasty. - Nie zawsze jest zwycięstwo. Łatwo być liderem w czasach dobrych. Trudniej w czasach trudnych. Ja jestem liderem partii, która jest poza parlamentem. Trzeba się wziąć do roboty, przestać "pierdzielić" bzdury po telewizjach i po radiach, tylko trzeba się skonsolidować i napisać bardzo dobry program - ocenił.

Jednocześnie szef SLD przyznał, że kierownictwo KE na razie nie skupiało się na stworzeniu programu, ale na uformowaniu "największej w Polsce koalicji". Czarzasty wierzy, że w wielu sferach członkowie Koalicji dojdą do porozumienia. - Na pewno się dogadamy w sferze polityki senioralnej, emerytalnej, reformy służby zdrowia, programów budowlanych, zlikwidowania umów śmieciowych i wszystkich umów, które nie mają takich samych praw jak umowa o pracę, z równą płacą dla kobiet i mężczyzn, w sprawie konstytucji i praworządności - zapewniał.

