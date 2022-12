Kara dla człowieka Ziobry. Posłanka opozycji zwraca uwagę na szczegół

Rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba może ponieść konsekwencje swoich niedawnych wypowiedzi. W Wirtualnej Polsce bardzo ostro krytykował premiera zarzucając mu pasmo porażek. Ma stracić większość swoich kompetencji jako wiceminister środowiska (trafią one do innego wiceministra środowiska z Solidarnej Polski Edwarda Siarki). Patryk Michalski pytał w programie "Tłit" o komentarz Urszulę Pasławską, wiceprezeskę Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz przewodniczącą sejmowej komisji środowiska. - Proszę zauważyć, że pula zadań i odpowiedzialności zostaje w Solidarnej Polsce, bo pan minister Siarka jest w Solidarnej Polsce. To osobiste ukaranie konkretnego ministra, ale Solidarnej Polsce nie ubywa zadań i kompetencji. Mam wrażenie, że PiS ma w sobie gen AWS-u, czyli łączenie prawicy poprzez podział. Nie sądzę, by w jakikolwiek sposób to zaszkodziło podzielonej prawicy, aby rząd się rozpadł. Oni są ze sobą przy korycie. Nie sądzę, by inne przesłanki wpłynęły na to, że to wszystko się rozwali - oceniła posłanka PSL.

Rozwiń