Kandydatka PSL nie wie, czy Putin to zbrodniarz. Była "kobietą Konfederacji"

W trakcie pierwszej części konferencji lider ludowców nie wymienił kandydatki z Podkarpacia. To Małgorzata Zych, która do niedawna sama określała się "kobietą Konfederacji", wspierała Grzegorza Brauna i głosiła antyukraińskie poglądy. Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski zapytał liderów Trzeciej Drogi o to, dlaczego została wskazana jako kandydatka paktu senackiego i czy zmieniła poglądy. Wcześniej zarzucała USA promowanie "tęczowej propagandy".