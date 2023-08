Była Konfederatka reprezentuje Trzecią Drogę. Mucha się tłumaczy

- Jestem w Trzeciej Drodze, ale zupełnie nie identyfikuje się z poglądami tej pani. (…) Koalicja musi w ten sposób funkcjonować - mówiła w programie "Tłit" posłanka Joanna Mucha z Polski 2050. Odnosiła się do Małgorzaty Zych - byłej działaczki Konfederacji - która została zgłoszona przez PSL i wystartuje z list paktu senackie na Podkarpaciu. Patryk Michalski zapytał posłankę, czy w związku dopuszczaniem na listy takich ludzi - którzy wsławili się antyukraińskim wypowiedziami – Trzecia Droga jest otwarta na koalicję z Konfederacją. - To jest przykład rozumowania ad absudrum. Wyjątek, a reguła, to są zupełnie dwie różne rzeczy - odparowała Mucha.

