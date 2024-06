Kandydat PiS w wyborach prezydenckich. Najnowszy sondaż

Niepopularny jest też Jacek Siewiera, major WP, lekarz i prawnik, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nie zna go 48,7 proc. badanych, ale jednocześnie rozpoznaje go i ufa mu 19,9 proc. uczestników sondażu, zaangażowanych do badania poprzez sieć oraz nakłanianych przez ankieterów do wyrażenia swojej opinii w rozmowie telefonicznej.