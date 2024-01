Niemcy ocenili kanclerza Scholza. Miażdżąca opinia

Partie koalicyjne (SPD, Zieloni i FDP) nadal osiągają niskie wyniki w sondażach. Drugą co do wielkości siłą pozostaje prawicowa AfD. Z najnowszego sondażu wyborczego wynika również, że duże szanse na powodzenie w wyborach do Bundestagu ma powstały niedawno lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht - poinformował portal dziennika "Tagesspiegel".