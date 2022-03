Kanclerz Niemiec ostrzega przed "dramatyczną eskalacją"

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wyklucza bezpośrednie zaangażowanie Bundeswehry i NATO w wojnę rosyjsko-ukraińską. Studzi oczekiwania w sprawie wejścia Ukrainy do UE. Scholz zaapelował również o zawieszenie broni w wojnie, będącej rezultatem ataku Rosji na Ukrainę i zapewnił, że niemiecki rząd wykorzysta wszelkie dyplomatyczne możliwości, by do tego doprowadzić.