Lech Wałęsa publikuje odezwę do Ukraińców

"Zasługujecie na największe uznanie, na największe wsparcie"

- Bracia Ukraińcy. Kłaniam się z wielką prośbą do Was. Był taki czas, że Polska musiała wykonać ciężką pracę, uwolnić się od Związku Sowieckiego, udało nam się to wykonać. Dzisiaj los dał Wam zadanie podobne, a nawet chyba większe. I dlatego zgłaszam się do was z prośbą, abyście obronili świat. Ja, jako rewolucjonista zrobię wszystko, aby was w tej walce wspierać. Ale zdajecie sobie sprawę, że to od was dziś zależy, jak potoczą się losy Europy, a nawet świata — mówił Lech Wałęsa.