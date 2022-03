Tragiczna sytuacja mieszkańców Charkowa. Brakuje jedzenia i wody

- Wierzymy, że wypełnienie prośby Matki Bożej z Fatimy jest w stanie odmienić losy tej wojny. To, co robi Putin i jego otoczenie, wynika z ideologii, która u swoich podstaw ma nienawiść do człowieka, przekreślenie jego godności, a tym samym odrzucenie także Boga. To jest postawa diabelska. Natomiast Maryja jest znakiem zwycięstwa Boga nad szatanem. Została Ona zachowana od grzechu pierworodnego a dzięki Jej: "Tak", Jezus przyjął ludzkie ciało i nas zbawił. Chcemy więc, żeby poprzez akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi Bóg zatriumfował w sercach ludzi w całej Ukrainie i w Rosji, także w sercach tych, którzy kierują Rosją - dodał.