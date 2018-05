Kancelaria Sejmu uderza w "alternatywny" Sejm Dzieci i Młodzieży. "To tylko imitacja, obrady na uchodźstwie"

Parlament Dzieci i Młodzieży odbędzie się 1 czerwca na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. To zastępcze obrady po tym, jak odwołano tradycyjne posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży przy ul. Wiejskiej. Teraz Kancelaria Sejmu zaskoczyła dość kuriozalnym oświadczeniem.

Zaskakujący wpis. "Alternatywny parlament" to tylko imitacja młodzieżowego Sejmu

Teraz Kancelaria Sejmu wyjaśnia, że to tylko "obrady na uchodźstwie". "Sejm Dzieci i Młodzieży i jego 'alternatywa'. Jako 24-krotny organizator widzimy, że tę wartościową markę wzięli na cel łowcy zysków politycznych i wizerunkowych. Drodzy posłowie SDiM, młodzieżowy Sejm jest jeden i nie dajcie się mamić, że 'obrady na uchodźstwie' to dobra oferta" - podała oficjalna strona Sejmu na Twitterze.

Wyjaśniono że budynek przy Wiejskiej jest wyjątkowy i to tam dzieje się polityka. Dodano, że wrześniowe obrady będą równie owocne, a wakacje to tylko czas rozmów kuluarowych. Potem było już tylko lepiej. Zaznaczono, że tylko Kancelaria gwarantuje, że entuzjazm i zaangażowanie nie zostanie wykorzystane przez partię polityczną. A "alternatywny parlament" to tylko imitacja młodzieżowego Sejmu, dlatego warto wybrać "oryginał".