Kampania na finiszu. Wyniki nowego sondażu

Na PiS głos oddałoby 33,5 proc. respondentów. "To niemal tyle samo, co miesiąc temu (wtedy PiS miało 33,2 proc.)" - czytamy. Wzrost poparcia odnotowała Koalicja Obywatelska - łącznie zagłosowałoby na nią 28 proc. (we wcześniejszym sondażu 26 proc.).