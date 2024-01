Kamiński i Wąsik nie przyszli do Sejmu. "Zwyczajna bezradność"

"Strategia PiS od lat jest niezmienna - straszyć, grozić, poniżać"

Rozmówczyni Wirtualnej Polski odnosi się do słów zapowiedzi Kamińskiego "Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy". A także do słów Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS stwierdził, że wobec jednego z polityków "zastosowano tortury". - Zwrócimy się do odpowiedniej instytucji w UE z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska - powiedział były premier.