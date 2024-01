Kamiński skomentował słowa prezesa PiS. Odniósł się do rzekomych tortur

Dodał, że po kilkukrotnych próbach, zrezygnowano z zastosowania sondy. - Jeszcze z dzieciństwa mam skrzywioną przegrodę (nosową - red.) i fizycznie im się to nie udało. W związku z tym wepchnięto mi mniej więcej półmetrową rurę przez gardło do żołądka i przeprowadzono to dokarmianie. Wiązało się to za autentycznym cierpieniem fizycznym - powiedział Kamiński.