"Niech czeka". Kamiński i Wąsik wysyłają sygnał Hołowni

Politycy dziękowali zarówno swoim żonom, jak i demonstrantom za okazane wsparcie. - To było niezwykłe. Codziennie o 18 uchylałem okno pomiędzy kratami i słyszałem potężne głosy ludzi nas wspierających. To byli zwykli ludzie. Nasze cudowne żony opowiadały nam, że to byli zwykli ludzie, nie działacze. Oczywiście byli nasi przyjaciele, posłowie, ale byli tam też zwykli ludzie, Polacy, poruszeni tym, co się wydarzyło. To było wielkie wsparcie moralne dla nas. Czuliśmy się dzięki temu silni - mówił Kamiński.