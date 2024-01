Donald Tusk przemawiał do pustej sali. Mocne słowa o zachowaniu Kaczyńskiego

- Dzięki wam Polska jest trochę lepsza. Dzięki wam, to co dzieje się w Polsce jest piękniejsze. Bardzo wam dziękuję I obiecuję - tak, jak staliśmy przy was, wtedy kiedy władza od was się odwracała plecami, tak jak dzisiaj pan Kaczyński się odwrócił od was plecami, tak będziemy ciężko i pilnie pracować nad tym, żeby ustawa na którą czekaliście jak najszybciej stała się faktem - podsumował Donald Tusk.