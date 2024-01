"Poniesie pan odpowiedzialność". Awantura pomiędzy Wójcikiem a Hołownią

- To, co pan wyprawia w ostatnich tygodniach, to jest hańba. Hańbą okrywa pan izbę niższą polskiego parlamentu. Jeszcze niedawno pan płakał nad konstytucją, a dziś ją pan bezczelnie łamie - stwierdził poseł PiS i krzyknął "konstytucja", na co parlamentarzyści prawicy zareagowali brawami.