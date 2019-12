Kamil Durczok odpowie za fałszywy weksel. Sąd nie zgodził się na areszt

Kamil Durczok ma kolejne problemy z prawem. Prokuratura przekonuje, że ma dowody na to, że sfałszował on weksel przy ubieganiu się o kredyt na budowę domu. Śledczy chcieli trzymiesięcznego aresztu dla dziennikarza, ale sąd nie wyraził na to zgody.

Wniosek o trzymiesięczny areszt dla Kamila Durczoka trafił w czwartek do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Rzeczniczka katowickiej prokuratury regionalnej podkreślała, że śledczy muszą mieć czas na weryfikację wyjaśnień dziennikarza.

Przesłanką do aresztowania Durczoka miała też być waga przestępstwa, które miał popełnić. Fałszerstwo dokumentów bankowych kwalifikowane jest jako zbrodnia bankowa, za które grozi kara nie niższa niż 5 lat więzienia. Maksymalny wymiar to aż 25 lat. Kamil Durczok odpowie za fałszywy weksel. Wniosek o areszt odrzucony

- Materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie zarzutu dotyczącego weksla na kwotę 3 mln zł - powiedziała we wtorek prokurator Agnieszka Wichary. Durczok wraz z ówczesną żoną Marianną w 2008 roku przedstawili dwa weksle na kwotę 2 milionów franków oraz 300 tys. zł. Kobieta zaprzecza, że to jej podpis widnieje na dokumentach.

Wirtualna Polska ustaliła, że Durczok przyznał się do sfałszowania podpisu byłej żony. Nie zgadza się natomiast z tezą, że naraził w ten sposób bank na stratę. Adwokat dziennikarza w sierpniu przyznawał WP, że jego klient miał problem ze spłatą kredytu. - Procesuje się w sprawie tego kredytu. (...) W pewnym momencie przestał płacić raty - mówi mec. Łukasz Isenko.

Durczok, podobnie jak w przypadku zatrzymania go kierującego samochodem pod wpływem alkoholu, nie chce pozostawać anonimowy.